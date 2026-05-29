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Llega sistema MetroRed a la Zona Media

Por Carmen Hernández

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Llega sistema MetroRed a la Zona Media
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      RIOVERDE.-  La secretaria de Comunicaciones y Transportes se reunió con empresarios para dar a conocer el proyecto de movilidad urbana que entrará en funciones en la Zona Media, también se conformará un comité de movilidad.  

      La delegada Aracely Martínez Acosta, explicó que se reunió con empresarios para platicar sobre la puesta en marcha del sistema RedMetro, que brindará servicio de transporte gratuito a Rioverde,  Ciudad Fernández y otros municipios de la Zona Media, proyecto que beneficia a todos y que detonará la economía de la gente.  

      Informó que incluso ya llegó la flotilla de vehículos, la revisión de sitios donde se va a colocar las zonas de ascenso y descenso de usuarios. 

      Dijo que se va a conformar un comité de movilidad, es necesario conocer la logística que requieren los empresarios, los focos rojos donde se hace el congestionamiento vial y juntos generar un nuevo proyecto importante.  

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      Puntualizó que se tiene contemplado contar con dos rutas de transporte.

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