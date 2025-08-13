Llegan camiones para el sistema MetroRed

CIUDAD VALLES.- Llegaron los primeros camiones de MetroRed a Valles que prestarán servicio gratuito a los vallenses en varias rutas que se establecerán.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que ayer al mediodía arribaron los autobuses que se usarán para la línea gratuita MetroRed que, de acuerdo con cálculos del mismo Gobernador, comenzarían a ofrecer el servicio a la población a partir del domingo 28 de agosto.

Como ya se había informado en este medio, los camiones tendrán tres rutas, todas con salida en las antiguas instalaciones de la Guardia Civil Estatal: una de ellas llegaría a Lomas del Real, otra más a Santa Rosa y una ruta viajaría del 36 Batallón al Tecnológico Nacional de México.