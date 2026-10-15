Llegan reliquias de San Fco. a Matehuala

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Matehuala.- Las reliquias de San Francisco de Asís llegaron a la ciudad de Matehuala las que fueron recibidas en la parroquia del Sagrario, por parte del presbítero Eduardo Villela quien agradeció que fueran traídas a la ciudad, ya que este santo es el patrono de la Diócesis de Matehuala.

Un gran número de personas se reunió en el templo del Santo Niño de Atocha para recibir las reliquias, donde se celebró una misa en su honor, posteriormente, los grupos franciscanos realizaron una oración especial ante las reliquias para pedir por la paz para la ciudad.

Asimismo, los fieles se acercaron a la urna que resguarda las reliquias y colocaron rosarios sobre ella, con la intención de acercarlos al santo y llevarse un recuerdo de esta visita religiosa.

Las reliquias recorrerán diferentes capillas pertenecientes a la parroquia del Sagrario, también fueron llevadas a la capilla de San Isidro y posteriormente visitaron anexos de Matehuala, donde se pidió al santo por las personas que se encuentran internadas en estos lugares.

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De acuerdo con el programa establecido, las reliquias también visitarán la capilla de San José, el viernes estarán en la capilla de Guadalupe, ubicada en la calle Bustamante, donde se celebrará una misa de espigas.

Los días 17 y 18 de octubre permanecerán en el templo de San Salvador de Horta; el lunes llegarán a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y el 20 de octubre estarán en el templo del Niño Jesús.

Durante estos días se celebrarán misas a las siete de la tarde en el templo del Santo Niño de Atocha, donde las reliquias regresarán después de recorrer las diferentes comunidades religiosas.

Finalmente, se invita a la población en general a participar en las actividades programadas y acudir a venerar las reliquias de San Francisco de Asís, una visita significativa para la comunidad católica de Matehuala.