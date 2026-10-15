logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llegan reliquias de San Fco. a Matehuala

Recorrerán varias parroquias de la Diócesis

Por Jesús Vázquez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Llegan reliquias de San Fco. a Matehuala
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Las reliquias de San Francisco de Asís llegaron a la ciudad de Matehuala las que fueron recibidas en la parroquia del Sagrario, por parte del presbítero Eduardo Villela quien agradeció que fueran traídas a la ciudad, ya que este santo es el patrono de la Diócesis de Matehuala.

      Un gran número de personas se reunió en el templo del Santo Niño de Atocha para recibir las reliquias, donde se celebró una misa en su honor, posteriormente, los grupos franciscanos realizaron una oración especial ante las reliquias para pedir por la paz para la ciudad.

      Asimismo, los fieles se acercaron a la urna que resguarda las reliquias y colocaron rosarios sobre ella, con la intención de acercarlos al santo y llevarse un recuerdo de esta visita religiosa.

      Las reliquias recorrerán diferentes capillas pertenecientes a la parroquia del Sagrario, también fueron llevadas a la capilla de San Isidro y posteriormente visitaron anexos de Matehuala, donde se pidió al santo por las personas que se encuentran internadas en estos lugares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con el programa establecido, las reliquias también visitarán la capilla de San José, el viernes estarán en la capilla de Guadalupe, ubicada en la calle Bustamante, donde se celebrará una misa de espigas.

      Los días 17 y 18 de octubre permanecerán en el templo de San Salvador de Horta; el lunes llegarán a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y el 20 de octubre estarán en el templo del Niño Jesús.

      Durante estos días se celebrarán misas a las siete de la tarde en el templo del Santo Niño de Atocha, donde las reliquias regresarán después de recorrer las diferentes comunidades religiosas.

      Finalmente, se invita a la población en general a participar en las actividades programadas y acudir a venerar las reliquias de San Francisco de Asís, una visita significativa para la comunidad católica de Matehuala.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Motociclista atropella a peatón
      Motociclista atropella a peatón

      Motociclista atropella a peatón

      SLP

      Redacción

      Aprobaron estados financieros en el Ayto. de Rioverde
      Aprobaron estados financieros en el Ayto. de Rioverde

      Aprobaron estados financieros en el Ayto. de Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Empleados del IMSS vuelven a marchar
      Empleados del IMSS vuelven a marchar

      Empleados del IMSS vuelven a marchar

      SLP

      Miguel Barragán

      Repudian consulta que conllevaría a huelga y no les convendría

      Reportan ataque de abejas en La Boquilla
      Reportan ataque de abejas en La Boquilla

      Reportan ataque de abejas en La Boquilla

      SLP

      Carmen Hernández