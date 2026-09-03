Locatarios de mercado siguen tirando desechos al drenaje

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Mal uso de los contenedores de grasas y mantecas en el mercado, porque los locatarios ni siquiera lo usan, dijo el director de Ecología, Julio César Otero Torres.

En la inspección llevada a cabo en esta jornada por la dirección de Ecología en el mercado, los empleados del Ayuntamiento se pudieron dar cuenta que los comerciantes de alimentos preparados no están echando el aceite o manteca en el contenedor especial para ello, ya que está en niveles ínfimos y fue colocado desde el inicio del año.

Para Otero Torres esto sólo puede significar una cosa: que los locatarios siguen tirando la grasa al drenaje, con lo que taponan el drenaje y afectan durante días sus ventas, por el olor a drenaje que se genera al bloquearse la red.

Pidió a los locatarios respetar el recipiente para ese fin y no alterar el drenaje, porque los primeros afectados son ellos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí