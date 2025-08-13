Lorenzo Castillo se ordena de diacono

VILLA DE LA PAZ.- Se llevó a cabo la ordenación como diacono del seminarista Lorenzo Jesús Castillo, quien hizo un compromiso de servir a la iglesia católica en una solemne eucaristía que se llevó a cabo en el templo de Nuestra señora de la Paz.

El obispo Margarito Salazar Cárdenas acompañado de sacerdotes de distintas parroquias de Matehuala se encargaron de llevar a cabo la ordenación como diacono del seminarista, que es uno de los pasos más importantes antes de ser presbítero, pues ya es la última etapa.

En esta eucaristía estuvieron familiares y amigos del ahora diacono, así como feligreses que acudieron a esta importante misa.

Como parte de la ordenación Lorenzo se comprometió a entregar su vida a Jesucristo y predicar su palabra a los feligreses, con la finalidad de acercarlos más a Dios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El obispo le colocó los aceites especiales en las manos para nombrarlo nuevo diacono de la iglesia católica, todos los asistentes aplaudieron la llegada de este joven esperando que pronto se llegue a ordenar como sacerdote.

Monseñor Salazar Cárdenas dijo que es una verdadera alegría para Cristo una ordenación del diacono, pues en la actualidad son muy pocos los jóvenes que entregan su vida a Dios, y muchos entran al Seminario, pero no todos llegan al final, en el camino muchos ven que no es su vocación y van saliendo.