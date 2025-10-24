Maestro ofrece clases en línea

CIUDAD VALLES.- Los niños de la primaria Francisco González Bocanegra llevan, por mientras, clases en línea, con el maestro que se encuentra incapacitado, de acuerdo con el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga.

El único profesor que queda en la escuela, Marcos Torres del Ángel, quien se encuentra en incapacidad está impartiendo clases en línea a sus 21 alumnos, por acuerdo hecho por los paterfamilias con el jefe de sector, José Luis Sauceda Reyes el pasado 20 de octubre.

La primaria se quedó con un solo maestro porque esos 21 educandos no completan la cifra para que la Secretaría de Educación pueda retener a dos profesores, de acuerdo con las reglas del RAM (Relación alumno-maestro), que indica que menos de 25 alumnos en una escuela solamente tendrán un solo docente.