logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Maleza invade el parque Tantocob

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Maleza invade el parque Tantocob

CIUDAD VALLES.- Reportan crecimiento de maleza y descuido del parque Tantocob a pocas horas de que comience a llegar turismo a Valles.

Aunque es el parque más importante de la Huasteca (según el gobernador del estado), han faltado manos para chapolear, luego de que las lluvias provocaran el crecimiento de la hierba en muchas de las zonas del parque.

Los usuarios mencionaron que es el único sitio que tienen disponible para llevar a los niños y que es un lugar de paseo obligado para llevar a turistas o familiares de fuera.

No obstante, el parque tiene grandes cantidades de maleza en la parte posterior, pegado al corredor junto al río y cerca de las áreas de niños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invita el ICAT a los cursos de capacitación
Invita el ICAT a los cursos de capacitación

Invita el ICAT a los cursos de capacitación

SLP

Carmen Hernández

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista
Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

SLP

Jesús Vázquez

Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo
Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Queman patrulla de la Guardia Civil
Queman patrulla de la Guardia Civil

Queman patrulla de la Guardia Civil

SLP

Redacción