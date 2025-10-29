Maleza invade el parque Tantocob

CIUDAD VALLES.- Reportan crecimiento de maleza y descuido del parque Tantocob a pocas horas de que comience a llegar turismo a Valles.

Aunque es el parque más importante de la Huasteca (según el gobernador del estado), han faltado manos para chapolear, luego de que las lluvias provocaran el crecimiento de la hierba en muchas de las zonas del parque.

Los usuarios mencionaron que es el único sitio que tienen disponible para llevar a los niños y que es un lugar de paseo obligado para llevar a turistas o familiares de fuera.

No obstante, el parque tiene grandes cantidades de maleza en la parte posterior, pegado al corredor junto al río y cerca de las áreas de niños.

