logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mañana, carrera atlética Guadalupana

Por Jesús Vázquez

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Mañana, carrera atlética Guadalupana

Matehuala.- Este domingo se llevará a cabo la cuarta edición de la Carrera Atlética Guadalupana que va en sintonía con la Novena Intercontinental Guadalupana, el evento atlético iniciará a las ocho de la mañana, la salida será en la Plaza del Ojo de Agua para terminar en el Santuario de Guadalupe.

Será recorrer cinco kilómetros, se invita a todos los atletas de Matehuala y del Altiplano, la inscripción será para apoyar en las obras de construcción del Santuario de Guadalupe, en esta carrera pueden participar tanto profesionales como personas que apenas se están iniciando en el atletismo, pues la idea es que participen para cooperar, divertirse, fomentar la convencía familiar y hacer ejercicio que ayuda para la salud.

El costo de la inscripción será de cien pesos, para adultos mayores, así como para niños será solo de cincuenta pesos la cuota, pues en este evento también habrá carreras infantiles, para que los papás lleven a sus hijos y fomenten el atletismo, de esta manera no estén todo el tempo en el celular, la gente se puede inscribir en la notaria parroquial del Santuario de Guadalupe de Matehuala.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS
Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS

Atiende el Dif a mujer con cáncer en el IMSS

SLP

Redacción

Abandonan mascotas en Chupaderos
Abandonan mascotas en Chupaderos

Abandonan mascotas en Chupaderos

SLP

Carmen Hernández

Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica
Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica

Estudiantes visitan la Feria Profesiogáfica

SLP

Redacción

Anciano se extravía en un cerro
Anciano se extravía en un cerro

Anciano se extravía en un cerro

SLP

Carmen Hernández