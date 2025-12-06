Mañana, carrera atlética Guadalupana

Matehuala.- Este domingo se llevará a cabo la cuarta edición de la Carrera Atlética Guadalupana que va en sintonía con la Novena Intercontinental Guadalupana, el evento atlético iniciará a las ocho de la mañana, la salida será en la Plaza del Ojo de Agua para terminar en el Santuario de Guadalupe.

Será recorrer cinco kilómetros, se invita a todos los atletas de Matehuala y del Altiplano, la inscripción será para apoyar en las obras de construcción del Santuario de Guadalupe, en esta carrera pueden participar tanto profesionales como personas que apenas se están iniciando en el atletismo, pues la idea es que participen para cooperar, divertirse, fomentar la convencía familiar y hacer ejercicio que ayuda para la salud.

El costo de la inscripción será de cien pesos, para adultos mayores, así como para niños será solo de cincuenta pesos la cuota, pues en este evento también habrá carreras infantiles, para que los papás lleven a sus hijos y fomenten el atletismo, de esta manera no estén todo el tempo en el celular, la gente se puede inscribir en la notaria parroquial del Santuario de Guadalupe de Matehuala.