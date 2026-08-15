Menores seguirán estudios en internado Villa de las Niñas

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San Ciro de Acosta.- Jóvenes de la Casa Hogar del Centro de Orientación y Desarrollo Integral (CODI) continuarán sus estudios en el internado Villa de las Niñas.

Son 5 niñas procedentes del CODI de Rioverde, que continuarán sus estudios de nivel secundaria y preparatoria en un intercambio que se tiene con la otra institución, es por ello que se trasladarán al internado Villa de las Niñas, ubicado en el Estado de México.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, Mónica Pereyra, brindó el apoyo a la Casa Hogar Codi para su traslado, estuvieron presentes en el acompañamiento para su ingreso al internado de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) Claudia González y la trabajadora social Aylín Castillo.