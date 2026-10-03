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Menos detenidos por faltas administrativas

Por Redacción

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- La crisis ha llegado incluso a la barandilla, puesto que no hay más que un total de dos detenidos por día, refirió el juez calificador, Néstor Yáñez Hernández. 

      El flujo de detenidos por faltas administrativas en la ciudad ha bajado al igual que la actividad comercial y la social, de acuerdo con el encargado de la administración en las celdas preventivas municipales, o mejor llamadas barandillas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

      Comentó que cuando en días comunes hay hasta 10 detenidos, las detenciones preventivas hoy apenas llegan a dos o una solamente, pues son menos las personas que cometen faltas.

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