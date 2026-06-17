Modernizarán la funeraria de Cerritos

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CERRITOS.- En conferencia de prensa la alcaldesa Ruth Liliana Castillo Montelongo, la diputada local Leticia Vázquez Hernández, Jéssica Ortiz Barrón, Álvaro Omar Reyes, dieron a conocer los pormenores de magna obra.

Manifestaron que se proyecta ampliar la sala de velación de la funeraria de Cerritos, por lo que ya no se colocarán toldos en la vía pública, lo que se busca, señalaron, es contar con servicios más dignos y sobre todo modernizar las instalaciones, sin embargo ya se cuenta con una sala de velación, pero se construirá otra con sanitarios y bodega, lo que se pretende es evitar colocar toldos en la vía pública.

La obra se realizará en coordinación con gobierno, ciudadanos, y funerarias; dieron a conocer que se construirá una infraestructura, lo que se busca es calidad de los servicios que se brindan, puntualizaron.