Modificará Cabildo presupuesto para pagar laudo laboral

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Modificará Cabildo presupuesto para pagar laudo laboral

CIUDAD VALLES.- Modificará presupuesto de este año el Cabildo para poder comenzar a pagar el laudo de 27 millones de pesos dado a conocer a mediados de este ejercicio fiscal.

La mañana de este lunes, el secretario del Ayuntamiento José Luis Contreras Malibrán, anunció que habría una sesión de Cabildo esta semana para hacer modificaciones al presupuesto actual, dado que no se tenía contemplado el balde de agua fría que cayó a la Sindicatura hace unos meses, en el que se notificó sobre el pago de un laudo a un grupo de ocho personas que asciende a más de 27 millones de pesos de actuales trabajadores del Gobierno municipal que demandaron al Ayuntamiento en el año 2000 y que 25 años después ganaron el laudo.

La premisa es comenzar a pagar en este año, como lo demanda el Tribunal Laboral y los regidores tendrán en sus manos que hacer la modificación para cumplir con el compromiso.

