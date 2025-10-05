logo pulso
Estado

Motociclista atropella a un peatón

Por Redacción

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- El viernes por la noche un peatón fue atropellado por un motociclista en el Bulevar Turístico en la intersección con Bulevar Héroes Potosinos, al sur de la ciudad, al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja que brindaron atención al lesionado, además de agentes de Tránsito y Vialidad que tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.

Los hechos se generaron debido al exceso de velocidad y la falta de precaución del chofer de la motocicleta, una persona de sexo masculino que atropelló a un hombre, testigos del accidente solicitaron auxilio para la persona lesionada.

Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, que sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, en la ambulancia lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los accidentes de motociclistas siguen en aumento, sobre todo porque los choferes no respetan las reglas de tránsito, por lo que se requiere más cultura vial.

