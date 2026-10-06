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Motociclista embestido por raudo automóvil

Por Carmen Hernández

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista embestido por raudo automóvil
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Joven motociclista sufre accidente al chocar contra un vehículo resultando con severas lesiones que requirieron atención médica inmediata.  

      Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes, cuando un motociclista fue embestido por el conductor de un vehículo, el joven quedó tirado y el chofer de la unidad se dio a la fuga, sin importarle las condiciones en que quedó el motociclista.

       Automovilistas que pasaban por el lugar y que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de corporaciones de auxilio, al lugar acudieron a los llamados arcos y trasladaron al hombre a recibir atención médica a la Clínica del Refugio, debido a las lesiones que sufrió debido al percance.  

      Los galenos de inmediato lo atendieron, el paciente quedó en observación por algunas horas, ya que las lesiones que sufrió no fueron de consideración, mientras que autoridades investigan del presunto conductor del automóvil que lo embistió.

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