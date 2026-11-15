Motociclistas lesionados en el Bulevar

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CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos percances viales que involucraron a motociclistas en diferentes puntos del bulevar México-Laredo; dos jóvenes resultaron lesionados.

El primer hecho ocurrió durante la tarde del viernes, en el cruce con la calle Sexta Avenida, frente a la agencia automotriz Nissan.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Chevrolet gris salió del fraccionamiento Lomas Oriente e intentó incorporarse al bulevar con rumbo al sur. Sin embargo, le cortó la circulación a un joven identificado como José Antonio "N", de 26 años de edad, repartidor de "mandaditos", quien conducía una motocicleta Italika.

El joven no alcanzó a frenar y chocó contra la camioneta, por lo que sufrió lesiones en una pierna y tuvo que ser trasladado a un hospital. Los involucrados llegaron a un acuerdo.

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La mañana de este sábado, cerca de la zona centro, el conductor de una camioneta SUV Chevrolet negra circulaba por el bulevar con dirección de sur a norte e intentó realizar una maniobra de retorno antes del cruce con la calle 16 de Septiembre.

Sin embargo, no tuvo precaución al realizar la maniobra y se atravesó al paso de Macario "N", de 16 años de edad, vecino de la zona tének, quien conducía una motocicleta Italika azul.

El adolescente no alcanzó a detenerse y chocó contra la camioneta, por lo que resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital.

El conductor de la camioneta llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los gastos médicos y los daños materiales.