Muere maestra dando clases en secundaria

La docente fue trasladada a un hospital de Valles y ahí falleció

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Muere maestra dando clases en secundaria

CIUDAD VALLES.- Una maestra de la materia de Historia de la secundaria Pedro Antonio Santos tuvo un problema de salud mientras trabajaba y poco después de ser trasladada a un hospital murió.

La mentora Yadira Lisbeth Hernández Lara, de aproximadamente 40 años se sintió mal mientras impartía clase a uno de sus grupos y se habría desvanecido.

Los alumnos avisaron sobre la condición de la profesora a los demás maestros y prefectos y tras aplicar el protocolo de traslado, fue llevada a un hospital privado de esta ciudad, en donde falleció.

De acuerdo con datos recabados sobre el caso, algunos jóvenes quedaron muy impresionados tras el colapso de la maestra y ahora, la conmoción general reinó en la secundaria, puesto que la maestra era una mujer proactiva y un elemento de docencia destacado en la institución. Las muestras de cariño en redes sociales han surgido desde que se dio a conocer el lamentable hecho.

