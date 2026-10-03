Muestra pictórica Post humanismo, Eros Thanatos
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Matehuala.- El Museo de las Culturas será sede de la exposición de pintura "Post humanismo, Eros y Thanatos", del artista Ennio Castellano, como parte de las actividades culturales que se desarrollan en el municipio el próximo 7 de octubre
La inauguración de la muestra está programada para el 7 de octubre a las 13:00 horas, en las instalaciones del Museo de las Culturas, la exposición presenta una propuesta artística de gran riqueza visual y colorido, en la que se incorporan elementos simbólicos y referencias a la cultura mexicana, con una mirada contemporánea del artista.
La actividad es promovida por la Dirección de Fomento Cultural, con la participación de la Secretaría de Cultura estatal.
Las autoridades municipales hicieron extensiva la invitación a la población para acudir a esta actividad y conocer el trabajo de Ennio Castellano, contribuyendo así al acercamiento de la ciudadanía con las distintas expresiones artísticas y culturales.
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Se exhorta a la población en general a acudir a este magno evento en el cual podrán ver esta grandiosa exposición, que será algo inolvidable, donde podrán acudir niños, jóvenes y adultos, la idea principal de este tipo de eventos es promover la cultura en los matehualenses.
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