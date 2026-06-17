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Mujer terminó con su vida en El Huizache

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Mujer terminó con su vida en El Huizache
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      MATEHUALA.- Una mujer de 32 años de edad se quitó la vida en la comunidad de El Huizache. De manera extraoficial se informó que presuntamente enfrentaba problemas de ansiedad. 

      Familiares que la encontraron en su domicilio solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio; sin embargo, al llegar al lugar ya no presentaba signos vitales. Los hechos se registraron la noche del pasado lunes en la comunidad de El Huizache, donde familiares de la mujer realizaron el reporte a los servicios de emergencia con la esperanza de que pudiera recibir atención médica, pero al llegar los paramédicos ya no presentaba signos vitales.

      Al sitio también acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y recabar información sobre lo ocurrido. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de los exámenes de ley, con el fin de determinar las circunstancias del fallecimiento.

      La noticia causó consternación entre los habitantes de la comunidad de El Huizache, quienes señalaron que la mujer era ampliamente conocida en el lugar. Asimismo, lamentaron que dejara a dos hijos menores de edad, ante esta situación se pide a la población pedir ayuda profesional ante los problemas de ansiedad, depresión y crisis nerviosas, pues lamentablemente muchas personas que tienen estos problemas de salud optan por quitarse la vida.

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