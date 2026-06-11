Multarán a negocios que lucren con el Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Sí habrá multas para quienes atraigan clientes a sus negocios de alimentos y bebidas con las transmisiones de los juegos del Mundial de Futbol, de acuerdo con datos de la representante de la CANIRAC.

Irma Laura Chávez Aristigui, quien es presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados refirió que las disposiciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advierten que habría sanciones pecuniarias muy altas en caso de que negocios y bares inviten exprofeso a ver las transmisiones, siempre y cuando cobren entada por ese motivo, vender boletos o accesos especiales, promocionar eventos vinculados al mundial, utilizar logotipos, mascotas, imágenes o frases oficiales de la FIFA sin autorización o presentarse como negocio oficial del mundial.

Esto sería para negocios de gran tamaño o negocios cuya actividad comercial gire alrededor de la transmisión de eventos deportivos como bares temáticos, centro de entrenamiento.