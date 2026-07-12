Niega el director de Turismo que precios de parajes sean altos

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CIUDAD VALLES.- Niega director de Turismo en Tamasopo que precios de entrada a parajes sean altos como se ha rumorado que ha habido quejas de parte de turistas.

Luis Mauricio Fortanelli Hernández, titular de Turismo en el municipio de las cascadas, negó que precios de entrada a parajes que van desde los 150 pesos por persona sean altos, ya que los lugares valen la pena.

Esto surgió ante la pregunta sobre si cabría la posibilidad de que bajaran los montos de entrada, dada la queja de algunas personas que visitan estos parajes como parte de su periplo vacacional.

Fortanelli dijo que las tarifas incluso se pueden considerar bajas, dado que Tamasopo cuenta con bellezas naturales al nivel de Cancún y los precios nunca se compararán con las de la joya del sureste.

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