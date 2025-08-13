logo pulso
Niega Salud casos de cólera en la Huasteca

El SS tiene un registro de miles de enfermedades diarreicas agudas

Por Redacción

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Niega Salud casos de cólera en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Niega la Secretaría de Salud (SS) casos de cólera en la Huasteca y ofrece un panorama de enfermedades diarreicas que se generan en esta región.

Ante las notificaciones que han estado saliendo en posteos de las redes sociales y en páginas informativas, la directora de Comunicación Social de la SS, Verónica Rodríguez negó que hubiera un solo caso de Vibrio Cholerae, la bacteria que provoca la enfermedad del cólera, una de las infecciones intestinales del espectro médico en el Estado.

Expuso que en el Sector Salud hay un registro de dos mil 106 enfermedades diarreicas agudas, sin embargo, ninguno de los casos coincide con el padecimiento del cólera.

La recomendación es que haya un constante lavado de manos y que se laven los alimentos de manera minuciosa, además acudir al médico al presentar algún síntoma de enfermedad intestinal, ya que puede resultar mortal para quienllegue a sufrirla.

