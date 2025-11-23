logo pulso
Estado

No aumentarán los impuestos municipales

Sólo habrá modificaciones en sanciones de Ecología, dice tesorera municipal

Por Miguel Barragán

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
No aumentarán los impuestos municipales

CIUDAD VALLES.- La tesorera del Ayuntamiento dio a conocer que para el año que entra no habrá aumento de impuestos municipales y que el presupuesto de Ingresos ronda los 1 mil 37 millones de pesos. 

Durante la lectura de su proyecto de Ley de Ingresos para el 2026, ante el Cabildo casi en pleno, Anel Coronado Aguilar refirió que las condiciones económicas actuales hicieron decantarse por dejar los cobros e impuestos tal como estuvieron en el presente año. 

Poco después, en entrevista aparte, mencionó que habría solamente modificaciones en las sanciones en Ecología de 20 a 25 Umas y que obviamente en el mes de febrero hay un incremento en todos los cobros, porque es cuando se actualiza la Unidad de Medida y Actualización.

