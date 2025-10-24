No aumentarán tarifa del agua

Ciudad Fernández.- Durante junta de gobierno aprueban que no habrá aumento a la tarifa del agua para el año 2026, por lo que continuarán las mismas tarifas de cobro por el servicio.

Con la finalidad de apoyar a las familias, ante el incremento constante de los productos de la canasta básica y no afectar los bolsillos de la familia, se aprobó continuar con las mismas tarifas de cobro que están vigentes durante 2025. En la pasada Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable del Refugio, se aprobó por unanimidad que no habrá no se aumentará la tarifa de cobro del vital líquido.

Durante la reunión, se acordó mantener las tarifas sin incremento, actuar con responsabilidad y transparencia. También fortalecer el servicio sin afectar el bolsillo de los usuarios.

Se anunció que las obras continuarán en el municipio, sobre todo dando mantenimiento a redes de drenaje.

