No se cumple meta de apoyo a Bomberos

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Matehuala.- Concluyó la campaña de aportación a favor del Cuerpo de Bomberos en la tienda Soriana, donde este año no se logró alcanzar la meta establecida de 76 mil pesos, ya que únicamente se recaudaron 44 mil 741 pesos con 62 centavos.

Como parte del cierre de la campaña, personal de la tienda Soriana hizo entrega de un cheque al Cuerpo de Bomberos correspondiente a la cantidad recaudada durante los tres meses que permaneció activa esta iniciativa, la cual se realiza cada año con el objetivo de apoyar a la corporación.

Una de las posibles causas de la disminución en las aportaciones es la situación económica que atraviesan actualmente muchas familias, debido al incremento en los precios de diversos productos de la canasta básica, mientras los ingresos de los hogares continúan siendo limitados.

El comandante del Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, manifestó que, aunque no se logró alcanzar la meta de 76 mil pesos, están agradecidos por los recursos recaudados, ya que este apoyo les permitirá continuar adquiriendo equipo y herramientas necesarias para fortalecer a la corporación de auxilio.

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Asimismo, agradeció a cada uno de los clientes de Soriana que realizaron alguna aportación, sin importar el monto, pues cada contribución representa un importante respaldo para los bomberos. También reconoció el apoyo de la empresa Soriana y de los cajeros que participan en la campaña y permiten acercar esta iniciativa a los clientes.