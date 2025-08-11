Nombra Obispo nuevo rector del Seminario

Matehuala.- El obispo Margarito Salazar Cárdenas nombró al sacerdote Carlos Rodríguez como rector del Seminario, quien actualmente se encarga de las vocaciones sacerdotales.

Para oficializar el nombramiento se llevará cabo una ceremonia eucarística el próximo 14 de agosto al medio día en la Catedral, donde el sacerdote tomará posesión de su nuevo cargo como rector del Seminario, y se exhorta a los feligreses a participar en esta ceremonia litúrgica.

Cabe mencionar que en el último mes se han hecho varios cambios en las diferentes parroquias, se ha reubicado a algunos párrocos, así como en esta ocasión que se nombra un nuevo rector del seminario, pues son cosas que se están llevando cabo para mejor la Diócesis de Matehuala y brindar más servicios para los feligreses.

También se están llevando a cabo varias actividades para fomentar las vocaciones sacerdotales y de religiosas entre niños y jóvenes, ya que hacen falta más vocaciones sacerdotales en la Diócesis, pues los presbíteros que hay no se dan abasto para atender todas las capillas y parroquias, ya que ha crecido el número de capillas de la Diócesis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí