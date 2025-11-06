logo pulso
Nombran nueva titular en Contraloría Interna

Por Jesús Vázquez

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Nombran nueva titular en Contraloría Interna

Matehuala.- Fue nombrada Jaqueline Hernández Álvarez como nueva titular de la Unidad Substanciadora de la Contraloría Interna, con el propósito de fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y transparencia dentro de la administración pública municipal.

La toma de protesta fue hecha por el Oficial Mayor, Pascual Ramírez Coronado, quien dio la bienvenida a la nueva funcionaria y destacó la importancia de su labor en la aplicación de la normatividad administrativa y el impulso de una gestión más eficiente y ordenada.

Jaqueline Hernández Álvarez al tomar protesta dijo que cumplirá todo lo que conlleva este cargo y trabajará para apoyar al Ayuntamiento en lo que sea necesario. 

Agradeció la oportunidad que le están dando en este importante puesto donde ella estará laborando en la administración municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El oficial mayor la felicitó por esta nueva encomienda la cual ella acepto, así mismo le dio una constancia en la que asienta de manera oficial como la titular de la Unidad Substanciadora de la Contraloría Interna.

