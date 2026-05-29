Nueva tormenta pone a temblar a todos

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CIUDAD VALLES.- La tormenta que cubrió la Huasteca provocó afectaciones en casi todos los municipios de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer, la tarde de este miércoles un sistema de tormentas que viajó de la Sierra Madre Oriental a la Huasteca potosina y los Estados de la vertiente del Golfo que efectivamente se convirtió en una tromba que arrasó con viento y mucha precipitación, causando caídas de árboles y de estructuras en Valles, Ébano y Tamuín, principalmente, aunque los municipios del sur de la Huasteca también reportaron destrozos en esos lugares.

Apenas el sábado 23 de mayo había ocurrido un fenómeno similar con vientos huracanados y lluvia intensa de más de una hora de duración, que causó muchos daños.