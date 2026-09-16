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Nuevo hotel en Valles generará más empleos

Por Miguel Barragán

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Nuevo hotel en Valles generará más empleos
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      CIUDAD VALLES.- Generación de empleos y consumo a empresarios locales traería el nuevo hotel inaugurado en el bulevar México-Laredo, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gerardo Charur Bendeck.

      Esta mañana, el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez y el alcalde David Medina Salazar encabezaron el corte de listón de un nuevo hotel, ubicado en el bulevar México-Laredo, sur y que pertenece a un complejo comercial inaugurado hace meses.

      El líder de comerciantes de Valles y parte de la Huasteca comentó que la inversión creó empleos desde el principio, en el proceso de construcción, sin embargo, para surtir sus servicios, la administración del hotel tiene ya proveedores locales y la inyección monetaria esperan que haga crecer a varios sectores comerciales de la ciudad.

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