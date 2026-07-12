Ofrece cronista plática sobre Añoranzas, diálogos de Matehuala

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Matehuala.- Como parte de los festejos del 467 aniversario de la ciudad de Matehuala, el cronista de la ciudad Jesús Torres Arias, ofreció la plática "Añoranzas, diálogos de Matehuala", donde contó con la participación del maestro José Andrés Pérez Téllez y de José Paz Villanueva como moderador.

La plática se realizó en el Centro Cultural, donde la idea principal fue sostener una conversación entre el cronista Jesús Torres Arias y José Andrés Pérez, quien también es historiador de la ciudad, sobre cómo era el Matehuala de antaño y los grandes cambios que ha experimentado durante los últimos cien años.

Durante la plática abordaron temas como la manera en que se vivió la Revolución Mexicana en Matehuala, el crecimiento que ha tenido la ciudad en las últimas décadas y la evolución del comercio local.

También recordaron la llegada de la tienda Chalita, considerada por muchos como el primer centro comercial de la ciudad, ya que en su momento algunas personas pensaban que este establecimiento no tendría éxito en Matehuala.

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Por otra parte, dentro de los festejos del 467 aniversario, se llevó a cabo el baile con Tito y Los Reyes del Camino, el cual a última hora cambió de sede y fue trasladado al Parque Álvaro Obregón, ya que originalmente estaba programado para realizarse en la Plaza de Armas.

Debido a las lluvias registradas en la ciudad, se tomó la decisión de mover el evento al parque, donde los asistentes pudieron resguardarse bajo techo.