logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrece cronista plática sobre Añoranzas, diálogos de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrece cronista plática sobre Añoranzas, diálogos de Matehuala
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Matehuala.- Como parte de los festejos del 467 aniversario de la ciudad de Matehuala, el cronista de la ciudad Jesús Torres Arias, ofreció la plática "Añoranzas, diálogos de Matehuala", donde contó con la participación del maestro José Andrés Pérez Téllez y de José Paz Villanueva como moderador.

      La plática se realizó en el Centro Cultural, donde la idea principal fue sostener una conversación entre el cronista Jesús Torres Arias y José Andrés Pérez, quien también es historiador de la ciudad, sobre cómo era el Matehuala de antaño y los grandes cambios que ha experimentado durante los últimos cien años.

      Durante la plática abordaron temas como la manera en que se vivió la Revolución Mexicana en Matehuala, el crecimiento que ha tenido la ciudad en las últimas décadas y la evolución del comercio local.

      También recordaron la llegada de la tienda Chalita, considerada por muchos como el primer centro comercial de la ciudad, ya que en su momento algunas personas pensaban que este establecimiento no tendría éxito en Matehuala. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por otra parte, dentro de los festejos del 467 aniversario, se llevó a cabo el baile con Tito y Los Reyes del Camino, el cual a última hora cambió de sede y fue trasladado al Parque Álvaro Obregón, ya que originalmente estaba programado para realizarse en la Plaza de Armas. 

      Debido a las lluvias registradas en la ciudad, se tomó la decisión de mover el evento al parque, donde los asistentes pudieron resguardarse bajo techo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Camino Viejo a La Paz, intransitable
      Camino Viejo a La Paz, intransitable

      Camino Viejo a La Paz, intransitable

      SLP

      Jesús Vázquez

      Cierran las cascadas de Tamul por lluvias
      Cierran las cascadas de Tamul por lluvias

      Cierran las cascadas de Tamul por lluvias

      SLP

      Redacción

      Continúan precipitaciones y cuerpos de agua están a su máxima capacidad

      Inician festejos de Virgen del Carmen
      Inician festejos de Virgen del Carmen

      Inician festejos de Virgen del Carmen

      SLP

      Jesús Vázquez

      Habrá peregrinaciones, rosarios y misas

      Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo
      Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo

      Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo

      SLP

      Carmen Hernández

      Habrá una etapa preliminar que se celebrará este sábado en Xilitla