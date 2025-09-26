logo pulso
Ofrece el Gober versión huasteca de su Informe

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrece el Gober versión huasteca de su Informe

TAMAZUNCHALE.- El Gobernador del Estado se quitó el traje y se puso la guayabera para dar una versión de su cuarto informe de Gobierno a Tamazunchale.

Antes del mediodía, el mandatario repitió el protocolo agendado el lunes pasado en la Arena Potosí, aunque ahora, el escenario fue la Unidad Deportiva de Tamazunchale: subió a una pasarela, acompañado de música (ya no de Depeche Mode, sino de huapango), recorrió el templete a todo lo largo, mientras le aplaudía la concurrencia, pletórica de halagos, cartulinas verdes con consignas a favor y vítores, ante unas 3,500 personas y mientras su imagen se reproducía en pantallas y en bocinas de millones de pesos.

El Gobernador no pudo usar el traje, porque el otoño huasteco es igual de tropical que el verano potosino y se metió en una elegante guayabera, pantalón caqui y zapatos casuales.

El discurso trató sobre los resultados de este cuarto año de Gobierno y el resumen reivindicador de lo que va del sexenio, en donde hay tan buenos réditos que será imposible que los de la “herencia maldita” vuelvan a gobernar. La visita de Gallardo forma parte de la regionalización que el mandatario hizo de estos actos.

