Ofrece GCM foro contra tabaquismo en escuelas

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RIOVERDE.- Acercan a las escuelas campañas contra el tabaquismo, elementos de la Guardia Civil Municipal ofrecen pláticas a los estudiantes dándoles a conocer los daños que causa el tabaquismo en el organismo.

Desde temprana hora oficiales de la Guardia Civil se trasladaron al Ejido de San Marcos, a la Escuela Telesecundaria Lic. Benito Juárez, donde ofrecerían un foro sobre medidas para atacar el tabaquismo.

La corporación en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección llevaron a cabo un Taller preventivo, donde se las habló a los jóvenes sobre la importancia de no fumar, no utilizar vapeadores, por los daños que causan en el organismo.

Les advierten de los daños que generan en el organismo, que puede terminar en cáncer pulmonar y la muerte.

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El objetivo con esta clase de foros es que se alejen de las adicciones y que mejor se enfoquen a practicar un deporte o leer un libro, otro tipo de formas de pasar su tiempo sin dañar su organismo.