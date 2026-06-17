Ofrece SNE varias vacantes laborales

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RIOVERDE.- El Servicio Nacional del Empleo (SNE) cuenta con 190 vacantes laborales, por lo que invitan a la población a consultar las opciones que se tienen.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE), Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que se sigue atendiendo a la población en general.

La delegada hizo hincapié que se cuenta con 190 vacantes; se está ofertando ayudante de vendedor, promotor de tienda, almacenista, así como auxiliar contable, responsable de sucursal, entre otros.

Es por ello que se les invita a las personas desempleadas para que se acerquen y puedan contar con un trabajo estable y con todas las prestaciones de ley.

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