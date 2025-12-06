Ofrecen pláticas de seguridad a locatarios

Cerritos.- Capacitan a los locatarios del Mercado Municipal sobre el uso del extintor así como de otras medidas de seguridad para prevenir cualquier contingencia que llegara a presentarse en su negocio.

El titular de Protección Civil Víctor Rodríguez y la directora de Desarrollo Económico, Blanca Estela Ruiz, se reunieron con los locatarios del centro de abastos para ofrecerles pláticas de seguridad en sus negocios.

Se les concientizó sobre la importancia de contar con extintores para atender cualquier caso de una emergencia, sobre todo de posible incendio o un cortocircuito para actuar rápidamente y controlar la situación, mientras llegan corporaciones de emergencia.

Se les capacitó en el uso correcto del extintor, refieren que las capacitaciones continuarán, para que tengan las herramientas necesarias y sepan cómo actuar en caso de una contingencia.

