Ofrecerán mastografías gratis en plaza principal

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CIUDAD VALLES.- Habrá pláticas y mastografías en la plaza principal, a partir de las nueve de la mañana el próximo lunes 19 de octubre, como parte de las conmemoraciones por el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

Rebeca Terán Guevara, directora de la Instancia Municipal de la Mujer, dio a conocer que a partir de las nueve de la mañana habrá mastografías gratis en la plaza principal y además, habrá dos pláticas-conferencias con los médicos Alfredo García, gineco obstetra y el cirujano oncólogo, Hermes de Jesús Martínez Maya.

La funcionaria lamentó que haya una afluencia grande de mujeres con cáncer en las tres instancias de salud de esta ciudad y pidió a las mujeres que acudan a informarse sobre este mal que es la principal causa de muerte de mujeres en México y en muchas partes del mundo.