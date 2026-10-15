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Ola de atracos a casas y negocios

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Ola de atracos a casas y negocios
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      Cárdenas.- Se disparan los robos a negocios y viviendas lo que está generando mucho temor entre la población que demanda reforzar los operativos de seguridad para reducir la ola de atracos y se aprehenda a los autores de los latrocinios.  

      Habitantes dieron a conocer que están desesperados ante la ola de atracos que se han registrado en las últimas semanas en el municipio. 

      Indicaron del caso de un vehículo estacionado en la calle Morelos, donde un solitario delincuente rompió el vidrio de la unidad y posteriormente sustrajo la batería, además de otros artículos. Señalaron que otro caso es el de unos jovencitos, que aprovecharon la oscuridad de la noche para acudir a una tienda de abarrotes y robar a adultos mayores, que son los propietarios de la miscelánea, además del miedo que sufrieron los adultos, que fueron amenazados con un arma. 

      La ciudadanía pide que se refuerce la vigilancia con más operativos y se capture a los delincuentes, que están cometiendo atracos a diestra y siniestra, sin que sean enfrentados por los afectados, ante el temor de llegar a perder la vida.

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