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Operativo de revisión en escuela preparatoria

Encuentran vapeadores y otros artículos prohibidos a estudiantes

Por Jesús Vázquez

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Operativo de revisión en escuela preparatoria
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil Estatal y Derechos Humanos implementaron un dispositivo de control escolar en la Preparatoria Candelaria Sánchez Saldaña, durante la revisión se detectaron objetos prohibidos como vapeadores y marcadores no permitidos, así como herramientas no aptas.

      El dispositivo de control escolar lo llevaron a cabo los departamentos de Prevención del Delito de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal en común acuerdo con padres de familia, docentes, así como el área directiva de la escuela preparatoria turno matutino, bajo la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos.

      La comunidad estudiantil se mostró cooperante en todo momento facilitando el trabajo de las instituciones, garantizando con ello la armonía y confianza, logrando además acuerdos para las pláticas en materia de prevención, así como medidas de seguridad y el autocuidado, durante esta actividad encontraron vapeadores y marcadores no permitidos, entre otros artículos que fueron decomisados y entregados a los directivos de la institución educativa.

      Estas medidas y acciones refuerzan la seguridad en las instituciones educativas, además del vínculo directo entre autoridades y docentes que ayude a prevenir conductas antisociales o hechos que afecten a la comunidad estudiantil.

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