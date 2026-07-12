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Organizan cuadrangular de futbol con causa

Por Carmen Hernández

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Organizan cuadrangular de futbol con causa
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      RIOVERDE.- Este próximo 25 de julio se llevará a cabo en el Campo Ébano un cuadrangular de futbol a beneficio de Alan, un niño que tiene un problema de salud. 

      En conferencia de prensa, Adolfo Morales, Adriana, Gustavo Cuahtémoc, Joma y Jopa, que juegan en España, originarios de Rioverde, dieron a conocer del evento con causa. 

      Explicaron que van a sumar un granito de arena, para apoyar un evento altruista. 

      Es por ello que los grandes futbolistas Jopa y Joma, estarán en el gran cuadrangular que se celebrará el 25 de julio a las 9 de la mañana. 

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      Estarán participando varios equipos de la Zona Media, el evento está programado en el Campo Ébano.  

      El objetivo es apoyar al pequeño Alan Román, quien padece de cáncer en la rodilla y su tratamiento es muy costoso. 

      Lo que se recaude de las entradas a este cuadrangular será destinado para apoyar a Alan. 

      Es por ello que se invita a la población en general para que se unan a esta noble causa y apoyen.  También se tendrá a la venta antojitos mexicanos, enchiladas, tamborcitos, tacos rojos y aguas frescas entre otros.

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