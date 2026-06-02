Paseo de los Arrayanes, basurero clandestino
Los desechos van a parar al bordo y de ahí a la ciudad
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Matehuala.- Se quejan vecinos del Paseo de los Arrayanes porque esta calle cerca del bordo derivador está siendo usada como basurero, donde personas llegan y avientan los desechos, muchos de estos van a parar al bordo, lo que termina tapándolo, ahora con las lluvias toda la basura es arrastrada y termina regada por toda la ciudad.
Habitantes de la calle Colinas de la Paz, porque personas están usando este sitio como basurero clandestino, donde inclusive han ido a aventar animales muertos, lo cual deja un fétido olor que está contaminando el lugar, y hay otras personas que van a tirar el escombro de sus construcciones.
Mencionaron que es necesario se implementen operativos de seguridad en la zona para sancionar a estas personas, imponiéndoles una multa para evitar que esto siga ocurriendo, pues falta mucha cultura del cuidado del medio ambiente, ya que a la mayoría de las personas se les hace fácil ir a tirar su escombro y animales muertos a este lugar.
Asimismo, solicitan apoyo de las autoridades municipales para que manden a trabajadores de Servicios Públicos Primarios y les ayuden a limpiar la zona, cuando se haga esto haya más vigilancia para evitar que lo vuelvan a usar como tiradero clandestino de basura.
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