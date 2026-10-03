Peatones usan puente recién terminado

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CIUDAD VALLES.- Sin inauguración ni ceremonia, los peatones comenzaron a usar el puente peatonal, adyacente al puente Juárez que recién hizo la Codesol.

Sin fiesta ni protocolo, los ciudadanos quitaron los plásticos de "no pasar" que estaban en la entrada al puente peatonal y comenzaron a caminar sobre él, tanto los que van a la Juárez, como los que vienen de esa colonia, ya que el anegamiento, a un lado de la tortuga impidió el paso de gente a pie.

Este puente fue motivo de controversia, porque se colocó una placa de inauguración antes de culminarlo, hace meses y, sin que se hiciera ninguna ceremonia, los interesados le dieron el uso por el que fue realizado y tuvo un costo de cuatro millones de pesos esta obra.