logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Perro ataca a tres personas en moto

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Perro ataca a tres personas en moto

MATEHUALA.- Un perro que se encontraba cerca del Parque del Pueblo atacó a tres tripulantes de una motocicleta  entre las que se encontraba una niña, debido a que el can se fue sobre la motocicleta, el conductor de la moto perdió el control y se impactó contra un automóvil.

Los hechos se suscitaron este lunes cuando una familia de tres viajaba en una motocicleta, sin embargo, un perro callejero al ver la moto se les fue encima.

El conductor de la moto trató de esquivar al perro pero terminó impactándose contra un vehículo y una niña que viajaba en la moto se golpeó al momento del choque, el propietario del automóvil no provocó ningún problema pues vio que el culpable fue el perro callejero. 

Vecinos del lugar al ver lo ocurrido llamaron al número de emergencias y se trasladaron los paramédicos de la Cruz Roja al lugar de los hechos, quienes valoraron a los tripulantes; Por fortuna ninguna de las lesiones de los tripulantes de la motocicleta fue de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 A lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo la debidas investigaciones, se advierte a las personas el tener cuidado con los perros callejeros y más en el Parque del Pueblo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invita el ICAT a los cursos de capacitación
Invita el ICAT a los cursos de capacitación

Invita el ICAT a los cursos de capacitación

SLP

Carmen Hernández

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista
Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

Gatos son usados para rituales de brujería: rescatista

SLP

Jesús Vázquez

Animalistas piden no dar en adopción los de color negro o blanco

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo
Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

Invitan a recorrido nocturno en el Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Queman patrulla de la Guardia Civil
Queman patrulla de la Guardia Civil

Queman patrulla de la Guardia Civil

SLP

Redacción