Perro ataca a tres personas en moto

MATEHUALA.- Un perro que se encontraba cerca del Parque del Pueblo atacó a tres tripulantes de una motocicleta entre las que se encontraba una niña, debido a que el can se fue sobre la motocicleta, el conductor de la moto perdió el control y se impactó contra un automóvil.

Los hechos se suscitaron este lunes cuando una familia de tres viajaba en una motocicleta, sin embargo, un perro callejero al ver la moto se les fue encima.

El conductor de la moto trató de esquivar al perro pero terminó impactándose contra un vehículo y una niña que viajaba en la moto se golpeó al momento del choque, el propietario del automóvil no provocó ningún problema pues vio que el culpable fue el perro callejero.

Vecinos del lugar al ver lo ocurrido llamaron al número de emergencias y se trasladaron los paramédicos de la Cruz Roja al lugar de los hechos, quienes valoraron a los tripulantes; Por fortuna ninguna de las lesiones de los tripulantes de la motocicleta fue de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

A lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo la debidas investigaciones, se advierte a las personas el tener cuidado con los perros callejeros y más en el Parque del Pueblo.