Perro tipo pitbull ataca a una mascota
Ciudad Fernández.- Un perro de la raza pitbull causó temor en el tianguis del dren Platanares, ya que atacó a una mascota y personas que se encontraban en el lugar tuvieron miedo de que también los fuera a atacar.
La mañana del sábado un pitbull desde temprana hora caminaba con su propietario en el tianguis, pero de pronto, al ver a otra mascota la atacó en varias ocasiones, causándole lesiones, la mascota mal herida corrió para ponerse a salvo.
Los comerciantes temían que el animal fuera a atacar a un transeúnte, por lo que fue asegurado por un hombre, posteriormente fue amarrado a un árbol, para evitar fuera a causar una tragedia. Más tarde un joven tomó la mascota para llevársela y brindarle alimento.
También arribó personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, para intervenir y evitar que una persona fuera atacada por el colérico can.
