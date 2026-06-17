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Perros comen carne en rastro de Xilitla

Vecinos se quejan de condiciones insalubres y otras anomalías en el matadero

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Perros comen carne en rastro de Xilitla
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      Perros que deambulan libremente por el rastro municipal de Xilitla devoran la carne de los animales en canal. Vecinos de ese municipio demandan la intervención de la alcaldía para reportar esta y otras anomalías.

      Un video obtenido por este medio muestra a tres perros ubicados en torno a dos reses en canal colgados sobre una plataforma. Dos de ellos consumen las partes de los ejemplares vacunos que pueden alcanzar.

      En una misiva dirigida al presidente municipal Óscar Márquez Plascencia y a la jurisdicción de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), vecinos del municipio denunciaron que los perros están de manera permanente en el rastro, pues pertenecen a trabajadores, lo que contraviene las normas sanitarias para mataderos municipales.    

      Además, denunciaron que el titular de la dependencia,  Eleno Mar Ángeles, permanece meses en Estados Unidos laborando, pero continúa cobrando nómina municipal. "De acuerdo a informes de Tesorería Municipal, la recaudación por concepto de degüello disminuyó 40%. Se señala que el cobro se realiza directamente en el rastro por el director sin expedición de recibo oficial", señala también el documento. Los quejosos demandaron una inspección sanitaria urgente, una auditoría financiera a la dependencia y la verificación de la asistencia del director. 

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