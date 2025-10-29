Perros sufren por quema de pirotecnia, dice rescatista

RIOVERDE.- Quema de pirotecnia por la novena de San Judas Tadeo dejó 20 mascotas alteradas y extraviadas.

María Mancilla, Rescatista Independiente dio a conocer que, en este mes muchas personas se han dado a la tarea de quemar pólvora, sobre todo en la novena de San Judas Tadeo, que concluyó este martes. La rescatista hizo hincapié que con los cohetes las mascotas salen corriendo porque se asustan, lo que ha generado que se extravíen las mascotas.

Se hace un llamado a las personas para que cuiden a sus perros ante la quema de pólvora; puntualizó que algunos perros han resultado con lesiones al intentar correr y ponerse a salvo, aunque se han golpeado con las ventanas y puertas.