Pintan señalética vial

Villa de la Paz.- Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito se pintan líneas de seguridad vial en las principales calles del municipio, con esta importante acción se espera mejorar el flujo vehicular y proteger a los peatones para cruzar las calles, además de mejorar la imagen urbana.

Se están pintando los cruceros de las esquinas para que los vehículos hagan el alto y le cedan el paso a los peatones de poder cruzar las calles, ya que es algo que hacía falta en el municipio, pues en los últimos años se ha incrementado el número de autos y motos, debido a esto también han ocurrido varios accidentes y se espera que de esta manera disminuyan. Ciudadanos paceños han manifestado que hace falta mucha señalética en el municipio, pues ya no es un pueblo bicicletero como muchos lo consideran. Es una ciudad que ha crecido en el flujo vehicular, hay calles a las que les falta señalética y como deben transitar los vehículos, pues muchos circulan en contra y esto llega a provocar accidentes.

Comentaron que es necesario que se empiece a modernizar la ciudad, sobre todo para las temporadas vacacionales en las que llegan algunos visitantes, agregaron que uno de los mayores problemas que tienen es en la colonia Real de Minas.