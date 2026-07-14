Policías golpean a un sacerdote

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Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal de Villa de la Paz agredieron físicamente al presbítero Israel Salinas, párroco de este municipio, un hecho ocurrido en la comunidad de La Boca, a donde viajaba con varios presbíteros, habitantes de la comunidad al ver la agresión, salieron en defensa del sacerdote y, de acuerdo con los testimonios de los presentes, utilizaron gas lacrimógeno para poder huir del lugar para evitar ser retenidos por la población.

Los hechos se registraron el domingo por la tarde, cuando los agentes policiacos se acercaron a una camioneta en la que viajaban dos sacerdotes, presuntamente intentaron hacerlos descender del vehículo para realizar una revisión.

Al percatarse de la situación, el presbítero Israel Salinas bajó y se acercó a los oficiales para preguntarles el motivo de la revisión y la razón por la que pretendían bajar a sus compañeros, señalando que no habían cometido ninguna irregularidad.

Según versiones de testigos, los agentes sin mediar motivo alguno derribaron al sacerdote y lo golpearon.

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Al observar la agresión, habitantes de la comunidad de La Boca acudieron a auxiliar al párroco, los agentes al ver la llegada de las personas, utilizaron gas lacrimógeno para dispersarlas y poder huir del lugar.

Elementos de la Cruz Roja brindaron atención al sacerdote Israel Salinas, quien presentaba raspones y golpes en el abdomen, por lo que fue trasladado con un médico de la comunidad para recibir atención médica

Luego de conocer los hechos, autoridades municipales dieron a conocer que los agentes fueron cesados, además de que iniciarán una investigación, para en su caso proceder contra ellos por el abuso de autoridad, agresiones y lo que resulte.

Reiterando su compromiso de trabajar por la seguridad, el orden y el bienestar de todos los ciudadanos, con una política de cero tolerancia ante cualquier abuso, prevaleciendo el orden y respeto para todos.