Preparan Caravana del Migrante

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RIOVERDE.- Preparan la Caravana del Migrante Potosino que se realizará en diciembre, se espera que regresen al país más de 1,500 personas, a quienes se les brindará apoyo en su retorno y que tengan un viaje sin contratiempos.

El director de Migración Ismael Saldaña, informó que la próxima semana en el municipio de San Ciro de Acosta se llevará a cabo una reunión, donde estarán presentes los alcaldes de la Zona Media, donde se les darán a conocer las medidas de apoyo que se les ofrecerán a los connacionales en su trayecto en el país.

Se ultimarán detalles de la Caravana del Paisano, hizo hincapié que se espera la llegada de más de 1,500 connacionales, quienes serán escoltados por personal del Instituto de Migración, Ángeles Verdes, Guardia Nacional.

El funcionario señaló que tentativamente la Caravana se efectuará durante los días 15 o 18 de diciembre del 2026.

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