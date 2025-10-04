logo pulso
Presentan a los candidatos a rey y reina del UBR-TON

Cada equipo fue con una temática

Por Carmen Hernández

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Este jueves se llevó a cabo el desfile y presentación de los candidatos a rey y reina UBR-TÓN.

Cada uno de los candidatos junto a su equipo recorrieron las principales calles de la ciudad. 

Los equipos quedaron conformados por Estrella, Abigail y Emanuel, respaldados por el equipo DIF.

Carlos Salvador y María José, apoyados por el Ayuntamiento, con la temática de actores. 

También los candidatos Eleazar y Arely, con la temática de doctor y enfermera.

Dentro del programa se contó con la participación de deportistas de la Escuela Municipal de Taekwondo y un grupo de K-Pop.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, felicitó a los equipos por la decoración de sus vehículos, el entusiasmo con que apoyaron a sus candidatos y el esfuerzo mostrado en cada arreglo de vehículos. 

Se estarán realizando diversas actividades encaminadas a reunir recursos para seguir equipando la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).

