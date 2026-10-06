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Presentan evento ferial de Rioverde

Por Carmen Hernández

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Presentan evento ferial de Rioverde
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      RIOVERDE.- Todo listo para la Feria Regional de Rioverde, la fiesta de todos que se realizará del 25 al 30 de noviembre. 

      En conferencia de prensa el alcalde Arnulfo Urbiola Román, el párroco José Javier Pacheco, quienes dieron a conocer los pormenores de la fiesta de todos, que se espera que todos los rioverdenses gocen de su máxima fiesta. 

      El evento se tiene programado del 25 al 30 de noviembre, dentro de la cartelera de artistas que se presentarán destaca la Banda Arrolladora El Limón y Bryndis, entre otros. 

      La entrada a la Feria gratuita y se contará con juegos gratis el 30 de noviembre.  

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      En su intervención, el párroco de la Iglesia de Santa de Alejandría Javier Pacheco dio a conocer que se llevará a cabo una kermés para reunir fondos para la rehabilitación de la Parroquia.  

      También se contará con la presentación de un libro sobre Notas de la Historia del Arzobispado de San Luis Potosí, escrito por dos sacerdotes.

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