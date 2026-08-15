Presentan obra de teatro Wicked
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Matehuala.- Con gran éxito se llevó a cabo la presentación de la obra de teatro Wicked en el Teatro Manuel José Othón, la cual fue muy aplaudida, pues tuvo lleno total, con este evento se dieron por clausuradas las actividades del Cuarto Festival Arte Altiplano.
La obra Wicked es un musical en el que participaron estudiantes de teatro de Arte Altiplano, quienes demostraron sus dotes artísticas, así como su talento para el canto y el baile en esta maravillosa puesta en escena, que hizo emocionar a chicos y grandes que acudieron al teatro, la obra contó con la dirección de Ruth Pérez y la coreografía de Natalie Rodríguez.
Esta obra de teatro muestra la historia de la bruja de El Mago de Oz de una manera diferente, demostrando que, en realidad, la bruja no era la mala.
Las caracterizaciones de los participantes fueron excelentes, dejando al final una verdadera reflexión, en la que se plantea que todas las historias pueden tener dos versiones.
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Dentro del Cuarto Festival Arte Altiplano se llevaron a cabo diversas actividades culturales, como conciertos, talleres, exposiciones y obras de teatro, entre otras actividades, con el objetivo de promover la cultura en Matehuala y en el Altiplano, se espera que el próximo año se lleve a cabo el quinto festival de Arte Altiplano.
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