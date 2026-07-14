Presume la titular del SNE de ferias del empleo

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CIUDAD VALLES.- El Servicio Nacional del Empleo (SNE) informó que fueron colocados 576 jóvenes en un empleo formal de los 750 que ofrecieron en la pasada Feria del Empleo, lo que representa un alto porcentaje de cumplimiento de los programas de apoyo..

Angélica Torre Cisneros dio a conocer las cifras sobre el rendimiento de la última feria, celebrada el 25 de junio en la mañana tenía como meta, la cantidad de 750 plazas laborales, repartidas en 27 empresas, de las cuales, aplicaron el mismo número de aspirantes y fueron 576 los que pudieron quedarse con el empleo.

Este rendimiento es idéntico al que han mostrado otras ferias, en las que el rendimiento va del 70 al 75 por ciento, según los números dados a conocer por la oficina del SNE en Valles.